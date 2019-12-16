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Сбербанк поделился секретами финансовой грамотности в самой красивой деревне Приангарья благодаря «Экспедиции БРК»

16 декабря 2019

Показ VR-фильма по финансовой грамотности состоялся для школьников и молодежи, живущих в «самой красивой деревне» Хор-Тагна (Заларинский район). В декабре, деревню, являющуюся единственным населенным пунктом Иркутской области - обладателем статуса члена Ассоциации «Самые красивые деревни России», посетили участники «Экспедиции БРК».

Культурно-просветительский проект «Экспедиция БРК» стартовал 25 сентября 2019 г., ее финал запланирован на 31 декабря, в этот период в планах организаторов — посещение деревень и поселков Иркутской области с населением   до 5000 человек, изучение особенностей жизни отдаленных территорий региона. Для местных жителей в рамках проекта проводятся образовательные мероприятия и лекции, составленные на основе анализа наиболее успешного опыта, реализованного в регионе. Задача экспедиции – поделиться практическими кейсами современных подходов и инструментов для решения местных задач.

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Одним из таких кейсов является vr-лекция от Сбербанка, рассчитанная на детей младшего и среднего школьного возраста—об основах финансовой грамотности и безопасности, алгоритме формирования личных сбережений, современных способах оплаты и формировании личного или семейного бюджетов. Фильм-лекция, показывается с помощью новой технологии – персональных vr-очков и    пользуется большой популярностью не только у детей, но и у взрослых. Новые финансовые знания от Сбербанка часть просветительского проекта, Байкальский банк является партнером «Экспедиции БРК».

Проект, кроме деревни Хор-Тагна уже побывал в п.п. Хребтовая и  Железногорск-Илимский (Нижнеилимский район), с.Сосновка (Усольский район), п. Верхнемарково ( Усть-Кутский район).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Экспедиция БРК
Сбербанк поделился секретами финансовой грамотности в самой красивой деревне Приангарья благодаря «Экспедиции БРК»
#ЭкспедицияБРК: вызов принял Павел Сумароков
«Независимые АЗС нужны». История «Байкальской Региональной Компании»
Все материалы сюжета

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