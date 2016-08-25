Комментарии

Продолжающие падать нефтяные котировки увлекли за собой и рубль

Российский рынок акций закрылся в среду со снижением под влиянием нежелания инвесторов проявлять активность в преддверии выступления Дж. Йеллен, главы ФРС, на симпозиуме в Джексон-Хоул в эту пятницу. Дополнительным негативом стало падение котировок сырой нефти, а также отрицательная динамика на торгах в Штатах и Европе.



В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (-0,71%), потребительского (-0,62%) и металлургического (-0,46%) секторов.



Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,46% на отметке 1980.42 пункта. Индекс РТС упал на 1,33% и остановился на уровне 956.68 пунктов, на волне снижения рубля против доллара США и евро.



Цены на сырую нефть в среду упали на фоне публикации данных о неожиданном росте запасов нефти в Штатах. Кроме того, рынок с большим сомнением воспринимает то, что на саммите ОПЕК в Алжире удастся договориться по вопросу о заморозке объемов добычи сырой нефти. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 2,32% до 48,80 доллара за баррель. Западно-техасская WTI рухнула на 3,22% до 46,55.



На валютном рынке рубль оказался под давлением, следуя за котировками снижающейся нефти. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла в регулярную торговую сессию на 1,03% до 65,26 рублей. Пара евро/рубль с

расчётом на завтра поднялась на 0,46% до 73,40 рублей.



Инвесторы проявляют высокую степень осторожности перед саммитом в Джексон-Хоул, желая сначала убедиться в том, что именно скажет Йеллен, а потом уже предпринимать какие-то действия.



События дня:



В четверг будут опубликованы данные индекса делового климата IFO за август в Германии. Но особое внимание рынков будет обращено к публикации цифр по базовым заказам на товары длительного пользования в США. Кроме

этих новостей, будут обнародованы числа по заявкам на пособие по безработице в Штатах.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital