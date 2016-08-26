Комментарии

В последнее время многие инвестдома снизили рекомендации по компаниям металлургии

В пятницу, 26 августа, российский фондовый рынок находится в слабом понижательном тренде. Рублевый индекс снижается на 0,3%, валютный – на 0,4%. Отсутствие оптимизма у отечественных инвесторов объясняется динамикой нефтяных котировок, которые, несмотря на вчерашний отскок, сегодня не спешат расти, а пребывают в сдержанном боковике в преддверии отчета о числе вышек Baker Hughes.

Азиатские площадки сегодня закрылись либо в красной зоне, либо в слабом плюсе. Инвесторы решили немного «придержать коней» до выступлений Джанет Йеллен на ежегодном симпозиуме в Джексон-Холе. В последнее время было все больше комментариев от представителей американского регулятора (ФРБ Сан-Франциско, Далласа) о том, что повышать ставку уже пора, поскольку влияние внешних факторов (Brexit, общая слабость мировой экономики) на США не настолько сильно, как может показаться.

Это привело хоть и к незначительному, но росту ожидаемой вероятности повышения ставки ФРС до конца года (с 45% почти до 53%). Поэтому осторожные участники рынка все же опасаются услышать более «ястребиные» комментарии главы ФРС сегодня и фиксируют прибыль.

Тем не менее индекс доллара DXY сегодня продолжил слабеть, а курс рубля на этом фоне – укрепляться (стоимость доллара вновь устремилась ниже 65 рублей).

На отечественном фондовом рынке сегодня в числе аутсайдеров, как и вчера, оказались компании из сектора металлургии: НЛМК (-1,5%), Евраз (-1,4%), Северсталь (-1%). В СМИ уже попали новости о том, что НЛМК снизил цены на г/к прокат в августе; трейдеры подтвердили, что просят российских поставщиков о скидках в августе-сентябре. К тому же сохраняющийся 4 месяца крепкий рубль не способствует росту маржи отечественных металлургов. Поэтому в последнее время многие инвестдома снизили рекомендации по компаниям сектора до «держать».

Из растущих историй можно отметить ТМК (+3,2%), Совет директоров которой сегодня рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 1,94 руб на акцию (около 1% дивидендной доходности). Продолжает расти Сбербанк (+1,1% по обычке): после публикации сильного отчета по МСФО за 2 квартал многие аналитики повысили свои таргеты по цене акции и поставили рекомендацию «покупать».



София Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал»