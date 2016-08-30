Курсы валют в Иркутске: 30 августа минимальный курс продажи доллара составил 64,9 руб., евро - 72,69 руб

Комментарии
Курсы валют в Иркутске: 30 августа минимальный курс продажи доллара составил 64,9 руб., евро - 72,69 руб30 августа 2016
30 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 56-64,75 рубля за доллар, курс продажи составил 64,9-67,7 рубля за доллар.
Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 25 коп. и составил 64,75 рубль. Такой курс покупки предложил Россельхозбанк.
Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 9 коп. и составил 64,9 руб. По такому курсу доллар продают Восточный экспресс банк и БайкалИнвестБанк.
Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 64-72,3 рубля за евро, курс продажи составил 72,69-76,2 рубля за евро.
Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 2 коп. и составил 72,3 руб. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.
Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 20 коп. и составил 72,69 руб. Такой курс евро продажи предложил Бинбанк.
* * *
Служба новостей СИА.
Телефон/факс: (3952) 701-305 , 701-300
E-mail: postbox@sia.ru.