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Курсы валют в Иркутске: 30 августа минимальный курс продажи доллара составил 64,9 руб., евро - 72,69 руб

30 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 56-64,75 рубля за доллар, курс продажи составил 64,9-67,7 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 25 коп. и составил 64,75 рубль. Такой курс покупки предложил Россельхозбанк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 9 коп. и составил 64,9 руб. По такому курсу доллар продают Восточный экспресс банк и БайкалИнвестБанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 64-72,3 рубля за евро, курс продажи составил 72,69-76,2 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 2 коп. и составил 72,3 руб. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 20 коп. и составил 72,69 руб. Такой курс евро продажи предложил Бинбанк.

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Служба новостей СИА.

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