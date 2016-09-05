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Курсы валют в Ангарске: 5 сентября минимальный курс продажи доллара 65,44 руб., евро - 73,15 руб

5 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 62,49-65 рубля за доллар, курс продажи составил 65,44-68,31 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 57 коп. и составил 65 рубль. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 71 коп. и составил 65,44 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 70,15-72,65 рубля за евро, курс продажи составил 73,15-76,18 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 100 коп. и составил 72,65 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 90 коп. и составил 73,15 руб. Такой курс евро продажи предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.



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Служба новостей СИА.

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