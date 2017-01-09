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Курсы валют в Иркутске: 9 января минимальный курс продажи доллара составил 60 руб., евро - 63,15 руб

9 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 56-59,75 рубля за доллар, курс продажи составил 60-63,33 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 40 коп. и составил 59,75 рубль. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 76 коп. и составил 60 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 60-62,85 рубля за евро, курс продажи составил 63,15-66,7 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 45 коп. и составил 62,85 руб. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 81 коп. и составил 63,15 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.

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Служба новостей СИА.

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