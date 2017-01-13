Комментарии

Словесные интервенции усиливают позиции нефти и рубля

13 января 2017

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent подтянулись к отметке в $56 за баррель, на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о том, что страна сократила добычу нефти даже сильнее, чем предполагали условия сделки ОПЕК. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 2215 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях нейтрального внешнего фона он продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.03%, вновь обновив свой исторический максимум при оборотах торгов примерно на 7% выше среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение британского фондового индикатора вчера вновь оказало повышение котировок акций горнодобывающих компаний Anglo American (+2%), Rio Tinto (+1.8%), BHP Billiton (+1.3%) и нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (+0.4%) и BP (+0.4%). Сдержало повышение британского индекса снижение котировок акций фармацевтических компаний Shire (-2.2%), GlaxoSmithKline (-1%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC просел в четверг на 0.51%, а падением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции сталепроизводителя ArcelorMittal (-3.4%), а также автоконцернов Peugeot (-1.9%) и Renault (-3.4%). Немецкий индикатор DAX (-1.07%) вчера стал аутсайдером из-за снижения акций таких автопроизводителей, как Volkswagen (-2.5%), Daimler (-2.8%) и BMW (-3%), а также банка Deutsche Bank (-3.5%), внесших существенный вклад в его падение.

Фондовый рынок США в четверг понес потери. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones понизился в итоге дня на 0.3%, а наибольшее отрицательное влияние на на его динамику оказали акции банка Goldman Sachs (-0.8%) и компании Walt Disney (-1.8%). Индекс high-tech биржи NASDAQ опустился на 0.29% на фоне падения котировок акций таких компаний, как Netflix (-1%), Yahoo! (-1.1%), Nvidia (-1.6%) и Micron (-2.1%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.21%) также продемонстрировал негативную динамику. При этом снижением в его отраслевом спектре выделился индекс акций финансового сектора (-0.7%). Выступивший глава ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил, что прогноз, предполагающий три повышения ставки ФРС в этом году, довольно близок к его точке зрения, однако более высокие ставки предполагают новые вызовы.

Рынок акций РФ в четверг не показал единой динамики. Индекс ММВБ потерял 0.3%. Долларовый индекс РТС (+1.71%) прибавил благодаря существенному укреплению позиций рубля, последовавшему вслед за ростом цен на нефть. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих российских событий стоит выделить ожидающиеся сегодня выступления в рамках Гайдаровского форума представителей Банка России, Минфина и Минэкономразвития, а также публикацию Сбербанком отчетности по РСБУ.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»

 


/ СИА /



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