Комментарии

Активность инвесторов снизится из-за нерабочего дня в США

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55.6 за баррель, слегка прибавив после публикации данных, указавших на снижение числа действующих буровых установок в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом и разнонаправленном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2190-2195 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней при пониженной активности инвесторов из-за нерабочего дня в США – Дня Мартина Лютера Кинга, который традиционно отмечается в третий понедельник января.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.62%, продолжив свое рекордное по продолжительности ралли 14-ю торговую сессию подряд, и вновь обновил свой исторический максимум при оборотах торгов примерно на уровне среднемесячных. Между тем, наибольшее положительное влияние на поведение британского фондового индикатора оказало повышение котировок акций банков HSBC (+0.7%), Barclays (+1.3%), Standard Chartered (+2.2%) и фармацевтических компаний Shire (+2.3%), GlaxoSmithKline (+1.3%), AstraZeneca (+1.2%). Сдержало повышение британского индекса снижение котировок акций холдинга Rolls-Royce Holdings (-2.3%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в пятницу стал лидером подъема среди ведущих европейских фондовых индикаторов, прибавив 1.2%, а ростом из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции банков Credit Agricole (+3.9%), Societe Generale (+3.5%), BNP Paribas (+2.7%). Немецкий индикатор DAX (+0.94%) также прибавил из-за повышения акций банков Deutsche Bank (+4%), Commerzbank (+2.8%) и концернов BASF (+1%), Bayer (+1.7%), внесших существенный вклад в его подъем.

Фондовый рынок США в пятницу не показал единой динамики при оборотах торгов примерно на 15% ниже среднемесячных. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones понизился в итоге дня на 0.03%, а наибольшее отрицательное влияние на его динамику оказали акции ритейлера Wal-Mart Stores (-1.2%) и компании IBM (-0.4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 0.48% на фоне повышения котировок акций таких компаний, как Tesla Motors (+3.6%), Netflix (+3.5%), Facebook (+1.4%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.18%) также продемонстрировал позитивную динамику, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс акций финансового сектора (+0.6%), что произошло благодаря отчитавшимся лучше ожиданий банкам Wells Fargo и JPMorgan Chase. Выступившая глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что экономика США в ближайшем будущем не столкнется с серьезными трудностями

Рынок акций РФ в пятницу снизился. Индекс ММВБ потерял 0.76%, , а наибольшее негативное влияние на его динамику оказали упавшие котировки акций «Сбербанка» (-2.0%), «Норникеля» (-2.4%) и «Магнита» (-2.4%). Долларовый индекс РТС (-1.45%) просел сильнее на фоне ослабления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих российских событий стоит выделить ожидающуюся публикацию данных по торговому балансу и дефициту бюджета РФ.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»