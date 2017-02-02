Комментарии

Курсы валют в Иркутске: 2 февраля минимальный курс продажи доллара составил 60,35 руб., евро - 64,95 руб

2 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 57,1-60,03 рубля за доллар, курс продажи составил 60,35-62,98 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 4 коп. и составил 60,03 рубль. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 5 коп. и составил 60,35 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 60,7-64,63 рубля за евро, курс продажи составил 64,95-67,56 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 17 коп. и составил 64,63 руб. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 15 коп. и составил 64,95 руб. Такой курс евро продажи предложили ФИНАМ, Восточный экспресс банк.