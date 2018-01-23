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Курсы валют в Иркутске: 23 января минимальный курс продажи доллара составил 56,72 руб., евро − 69,45 руб

23 января 2018

23 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 54,32-56,55 рубля за доллар, курс продажи составил 56,72-58,7 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 6 коп. и составил 56,55 рубль. Такой курс покупки предложили ФИНАМБанк СолидарностьСолид Банк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 8 коп. и составил 56,72 руб. По такому курсу доллар продают Восточный банкФИНАМ.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 66,69-69,2 рубля за евро, курс продажи составил 69,45-71,83 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 6 коп. и составил 69,2 руб. Такой курс покупки предложили Банк СолидарностьФИНАМ.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 11 коп. и составил 69,45 руб. Такой курс евро продажи предложили Солид БанкФИНАМ.


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