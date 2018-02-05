Курсы валют в Ангарске: 5 февраля минимальный курс продажи доллара 56,75 руб., евро - 70,7 руб

5 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 54,5-56,53 рубля за доллар, курс продажи составил 56,75-58,31 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 56 коп. и составил 56,53 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 51 коп. и составил 56,75 руб. По такому курсу доллар продает Восточный банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 68-70,35 рубля за евро, курс продажи составил 70,7-72,39 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 47 коп. и составил 70,35 руб. Такой курс покупки предложил Россельхозбанк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 55 коп. и составил 70,7 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный банк.