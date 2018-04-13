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Курсы валют ЦБ РФ на 13 апреля: 61,4311 руб/доллар США и 75,7507 руб/евро

13 апреля 2018
ЦБ РФ с 14 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 61,4311 руб.
  • 1 евро - 75,7507 руб.
  • 10 китайских юаней - 97,7844 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6348 р. (1,02%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,0062 р. (1,31%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,0183 р. (1,03%).

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