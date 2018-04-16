Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения облигаций ВЭБ на 42,9 млрд руб.

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) выступил одним из организаторов размещения краткосрочных облигаций Внешэкономбанка 11-13 апреля 2018 года.

Общий объем эмиссии составил 42,9 млрд рублей. Из них 13,4 млрд рублей - облигации сроком 14 дней со ставкой купона 7,05% годовых, 1,5 млрд рублей - облигации сроком 28 дней со ставкой купона 7,05% годовых, 10 млрд рублей - облигации сроком 42 дня со ставкой купона 7,03% годовых и 18 млрд рублей – облигации сроком 74 дня со ставкой купона 6,96% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Цена размещения 100% от номинала. Выплата купона производится по окончании обращения соответствующего выпуска облигаций.

Организаторы размещения: Связь-Банк, Газпромбанк, БК Регион.

Облигации включены в Первый уровень листинга Московской Биржи. Депозитарием является НКО АО НРД.