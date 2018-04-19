Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 апреля: 2 664,8301 руб/1 г золота и 33,5300/1 г серебра ЦБ РФ с 19 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 664,8301 руб.

1 грамм серебра - 33,5300 руб.

1 грамм платины - 1 868,1801 руб.

1 грамм палладия - 2 010,6700 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,7699 р. (0,94%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8500 р. (2,60%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,8500 р. (2,40%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 62,4899 р. (3,21%) .

dims

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