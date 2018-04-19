Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 апреля: 2 664,8301 руб/1 г золота и 33,5300/1 г серебра
19 апреля 2018
ЦБ РФ с 19 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 664,8301 руб.
- 1 грамм серебра - 33,5300 руб.
- 1 грамм платины - 1 868,1801 руб.
- 1 грамм палладия - 2 010,6700 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,7699 р. (0,94%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,8500 р. (2,60%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
43,8500 р. (2,40%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
62,4899 р. (3,21%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.