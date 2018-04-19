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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 апреля: 2 664,8301 руб/1 г золота и 33,5300/1 г серебра

19 апреля 2018
ЦБ РФ с 19 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 664,8301 руб.
  • 1 грамм серебра - 33,5300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 868,1801 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 010,6700 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,7699 р. (0,94%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8500 р. (2,60%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,8500 р. (2,40%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 62,4899 р. (3,21%).

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