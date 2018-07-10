Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 июля: 2 550,6399 руб/1 г золота и 32,7400/1 г серебра ЦБ РФ с 10 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 550,6399 руб.

1 грамм серебра - 32,7400 руб.

1 грамм платины - 1 731,2700 руб.

1 грамм палладия - 1 943,3900 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,3600 р. (0,21%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2800 р. (0,86%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,6000 р. (1,68%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,6000 р. (1,33%) .

dims

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/ СИА /

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