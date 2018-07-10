Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 июля: 2 550,6399 руб/1 г золота и 32,7400/1 г серебра
10 июля 2018
ЦБ РФ с 10 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 550,6399 руб.
- 1 грамм серебра - 32,7400 руб.
- 1 грамм платины - 1 731,2700 руб.
- 1 грамм палладия - 1 943,3900 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,3600 р. (0,21%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2800 р. (0,86%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
28,6000 р. (1,68%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,6000 р. (1,33%).
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