Российский фондовый рынок оказался под серьезным давлением

В целом вчерашний день подтвердил отсутствие на текущий момент явных драйверов для продолжения роста глобальных рынков. Американские фондовые индексы скорретировались на 0,4-0,5%, при этом индекс S&P 500 остался выше отметки в 2800 б.п. Отрицательную динамику демонстрировали и другие развитые рынки – MSCI World потерял 0,3%, в то время как рынки развивающихся стран (российский рынок не является исключением) оказались под еще большим давлением - MSCI EM снизился на 0,8%. Важной новостью последних суток стало решение Народного банка Китая запустить программу среднесрочного банковского кредитования, что улучшит ситуацию с ликвидностью китайских банков, позволив получать средства по льготной ставке. Китайский юань сегодня после ослабления до рекордного за год минимума стабилизировался, что может локально поддержать рисковые активы.

На горизонте ближайшей пары недель новостной фон вновь может формироваться вокруг вопроса о торговых противоречиях США-Китай. 24 июля Торговое представительство США проведет встречу с представителями бизнеса для обсуждения второй части озвученных ранее тарифов (импортная пошлина на китайские товары на сумму в 16 млрд долл.). Большим фактором риска для рынка является составление американской стороной полторы недели назад списка китайских товаров на 200 млрд долл., в отношении которых может быть введена 10% пошлина. Однако до сих пор инвесторы позитивно воспринимали тот факт, что на составление нового списка китайские власти за полторы недели не объявили каких-либо конкретных ответных мер, что дает надежду на более конструктивную позицию в возможном новом раунде переговоров. Вероятно, в ближайшие пару недель инвесторы получат новые заявления относительно введения торговых ограничений со стороны США, что простимулирует китайскую сторону также высказаться в отношении ответных действий.

Российский фондовый рынок оказался в четверг под серьезным давлением - индекс Мосбиржи потерял 1,1%, опустившись в район 2270 б.п. Отчасти негативная динамика объясняется ростом опасений относительно развития санкционной истории, отчасти – общей слабостью emerging markets. С учетом изменения конъюнктуры на горизонте ближайших дней для индекса Мосбиржи ориентируемся на диапазон 2250-2300 б.п.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк