Рынок не испугался санкций

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Распадской (+5,84%). Упали после отчета бумаги X5 Retail Group (-2,55%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 66-67.

ГМК Норникель (-0,14%) выплатит дивиденд. Вопреки ожидания, компания решила не сокращать промежуточный дивиденд, поэтому он составит 776 руб. на акцию. RusAl (-0,86%) получит около $600 млн. Дивиденды могут стать драйвером для роста, поскольку, при условии сохранения боковой цен на никель и курса USD/RUB, итоговый дивиденд может составить 1300-1500 руб., а это заявка на рекорд по доходности (около 13%). Ожидаю роста котировок ГМК в диапазон 11400-11700 до конца месяца при условии, что санкции не будут объявлены.

Рынок не испугался санкций. В США опубликован проект антироссийских санкций. Падение котировок ОФЗ на этом фоне продолжилось, но на валютном и денежном рынках ситуация понемногу улучшалась. В случае принятия санкций, реакция игроков, безусловно, будет резкой, но затишье говорит о том, что участники рынка не ожидают негативных последствий для финансовой системы. Вероятнее всего, до конца недели курс USD/RUB будет в диапазоне 65-67.

Сегодня среди аутсайдеров, вероятнее всего, окажутся акции госбанков, а лидерами роста могут стать бумаги сырьевых компаний. На локальном рынке отчитается Интер РАО. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 66-67. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2280-2300 п.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»