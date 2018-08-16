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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 августа: 2 532,5100 руб/1 г золота и 31,6400/1 г серебра

16 августа 2018
ЦБ РФ с 16 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 532,5100 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,6400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 681,6500 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 899,3300 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 32,8101 р. (1,28%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6300 р. (1,95%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,8700 р. (2,54%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,2000 р. (0,90%).

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