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Рубль сохраняет потенциал для укрепления

17 августа 2018

Финансовая аналитика от Альпари

Сегодня затишье на валютных рынках рубль использовал для укрепления. По оценкам Альпари,  российская валюта сохраняет потенциал для роста, актуальный диапазон по курсу доллар/рубль на завтра составляет 66-67 руб.

На валютном рынке сохраняется повышенная волатильность. В первой половине дня курс доллар/рубль опускался до 66,7, в середине дня доллар перехватил инициативу, но всё таки день рубль завершил на мажорной ноте. На 17:30 за один доллар на бирже давали 66,7 руб., а за один евро – 76 руб. На фоне укрепления рубля под давлением оказались акции российских экспортёров из нефтяного и металлургических секторов – «ЛУКОЙЛа», «Роснефти», «ММК», «НЛМК». В то же время сильный рубль – позитив для российского финансового сектора, акции «ВТБ», «Сбербанка» и «Московской биржи» пользовались спросом у инвесторов.

Рубль сохраняет потенциал для укрепления, актуальный диапазон по курсу доллар/рубль на завтра составляет 66-67 руб., по евро/рубль – 75,5-76,5 руб. Сильного укрепления от рубля ждать не стоит, так как против него играют возможное расширение санкций к России, общая слабость валют развивающихся стран и нефти. Завтра ближе к завершению торгов рубль и индекс Московской биржи могут оказаться под давлением – на фоне возросших рисков перед выходными инвесторы предпочтут сократить позиции в рублёвых активах.

«Газпром-нефть» (+3%) хорошо отчиталась за первое полугодие по МСФО: чистая прибыль выросла на 50% г/г, до 166,4 млрд руб., а выручка на 24,4%, до 1,138 трлн руб. Последние месяцы акции «Газпром-нефти» смотрятся лучше рынка, просадки в них быстро выкупаются – на рынке заметно присутствие покупателя. По сравнительным показателям акции «Газпром-нефти» – одни из самых дешёвых в российском нефтегазовом секторе, потенциал их роста сохраняется.

Отчётность «Мегафона» (-2%) за второй квартал по МСФО оказалась немного слабее ожиданий. Выручка за этот период выросла на 5,1% г/г, до 81,9 млрд руб., а OIBDA на 5,4% г/г, до 32,3 млрд руб. «Мегафон» продолжает процесс делистинга с LSE, так что выход отчётности мог быть использован для продаж со стороны зарубежных инвесторов.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари


/ СИА /
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