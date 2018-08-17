Финансовая аналитика от Альпари

Сегодня затишье на валютных рынках рубль использовал для укрепления. По оценкам Альпари, российская валюта сохраняет потенциал для роста, актуальный диапазон по курсу доллар/рубль на завтра составляет 66-67 руб.

На валютном рынке сохраняется повышенная волатильность. В первой половине дня курс доллар/рубль опускался до 66,7, в середине дня доллар перехватил инициативу, но всё таки день рубль завершил на мажорной ноте. На 17:30 за один доллар на бирже давали 66,7 руб., а за один евро – 76 руб. На фоне укрепления рубля под давлением оказались акции российских экспортёров из нефтяного и металлургических секторов – «ЛУКОЙЛа», «Роснефти», «ММК», «НЛМК». В то же время сильный рубль – позитив для российского финансового сектора, акции «ВТБ», «Сбербанка» и «Московской биржи» пользовались спросом у инвесторов.

Рубль сохраняет потенциал для укрепления, актуальный диапазон по курсу доллар/рубль на завтра составляет 66-67 руб., по евро/рубль – 75,5-76,5 руб. Сильного укрепления от рубля ждать не стоит, так как против него играют возможное расширение санкций к России, общая слабость валют развивающихся стран и нефти. Завтра ближе к завершению торгов рубль и индекс Московской биржи могут оказаться под давлением – на фоне возросших рисков перед выходными инвесторы предпочтут сократить позиции в рублёвых активах.

«Газпром-нефть» (+3%) хорошо отчиталась за первое полугодие по МСФО: чистая прибыль выросла на 50% г/г, до 166,4 млрд руб., а выручка на 24,4%, до 1,138 трлн руб. Последние месяцы акции «Газпром-нефти» смотрятся лучше рынка, просадки в них быстро выкупаются – на рынке заметно присутствие покупателя. По сравнительным показателям акции «Газпром-нефти» – одни из самых дешёвых в российском нефтегазовом секторе, потенциал их роста сохраняется.

Отчётность «Мегафона» (-2%) за второй квартал по МСФО оказалась немного слабее ожиданий. Выручка за этот период выросла на 5,1% г/г, до 81,9 млрд руб., а OIBDA на 5,4% г/г, до 32,3 млрд руб. «Мегафон» продолжает процесс делистинга с LSE, так что выход отчётности мог быть использован для продаж со стороны зарубежных инвесторов.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари