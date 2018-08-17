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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 августа: 2 537,0300 руб/1 г золота и 31,4100/1 г серебра

17 августа 2018
ЦБ РФ с 17 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 537,0300 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,4100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 679,6700 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 858,1700 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,5200 р. (0,18%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2300 р. (0,73%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,9800 р. (0,12%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 41,1600 р. (2,17%).

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