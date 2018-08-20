Комментарии

Фондовый рынок США может подрасти на 0,2% на открытии в ожидании переговоров между Китаем и США

20 августа 2018

Американские фондовые индексы в понедельник имеют все шансы немного подрасти на открытии торговой сессии на фоне улучшения настроений на мировых торговых площадках в ожидании переговоров по торговым вопросам между Китаем и США.

Фьючерсы на американские индексы растут на 0,2%. Основные биржи Азии закрыли торги понедельника ростом, исключение составил лишь японский индекс Nikkei. Он оказался в минусе за счет распродаж в бумагах горнодобывающих и металлургических компаний. Европейские биржи также торгуются «в плюсе».

Несмотря на то, что участники рынка не ждут немедленных результатов от встречи китайских и американских чиновников по вопросам торговли, они считают, что за ними последует встреча президента США Дональда Трампа с его коллегой из Китая. По мнению экспертов, переговоры на более высоком уровне уже могут иметь какой-то позитивный результат.

Ранее Китай и США уже провели четыре раунда таких переговоров, но пока все они не имели никакого успеха. 

В Европе инвесторы продолжают следить за новостями вокруг Brexit. В ближайшей перспективе в Брюсселе должна состояться встреча чиновников по этому вопросу. К середине октября стороны должны согласовать все вопросы касаемо выхода Великобритании из ЕС. 

Мировые цены на нефть в понедельник движутся разнонаправленно, но баррель марки Brent дорожает почти до отметки в $72. 

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/fondovyi-rynok-ssha-mozhiet-podrasti-02-otkrytii-ozhidanii-pierieghovorov-miezh/


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