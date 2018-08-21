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Курсы валют ЦБ РФ на 21 августа: 67,1783 руб/доллар США и 77,3491 руб/евро

21 августа 2018
ЦБ РФ с 22 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 67,1783 руб.
  • 1 евро - 77,3491 руб.
  • 10 китайских юаней - 98,1450 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0024 р. (0,00%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6287 р. (0,82%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0996 р. (0,10%).

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