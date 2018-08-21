Рынки растут второй день подряд

Мировые фондовые площадки во вторник 21 августа демонстрируют растущую динамику. Инвесторы продолжают ожидать позитивные результаты от торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. На этом фоне азиатские площадки выросли, а индекс Shanghai SE Composite подскочил на 1,3%. Впрочем, накануне президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что для разрешения конфликта никаких временных рамок не установлено и сам он от ближайшего раунда результатов не ждет. Торговые переговоры между США и Китаем начнутся уже в среду, 22 августа. Растущая нефть также поддерживает рынки. Баррель нефти марки Brent торгуется в районе 72,7 доллара.

Европейские площадки с самого утра торгуются в "зеленой зоне" также в ожидании торговых переговоров США и КНР. Добавляет оптимизма и очередное заявление министра торговли США Росса в интервью газете The Wall Street Journal о том, что администрация Трампа отложила решение вопроса по введению пошлин на автомобили из ЕС. Вечером британский индекс FTSE 100 снижался на 0,28%, французский CAC 40 рос на 0,74%, немецкий DAX - на 0,53%. На британский индекс давят снижающиеся котировки горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd (-1,7%), падающие после финотчета за 2017-2018 год.

Американские индексы также растут на улучшении настроений инвесторов. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,66% - до 7872,88 пункта, Dow Jones - на 0,25%, до 25824,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,35%, до 2867,03 пункта. В Джексон-Хоул 23-25 августа пройдет ежегодный банковский форум, на котором выступят главы центробанков. В пятницу выступит глава ФРС Пауэлл.

Накануне Дональд Трамп раскритиковал в очередной раз политику Федрезерва, направленную на повышение ставки.

Российские фондовые индексы во вторник все-таки смогли выстоять и закрыться в "зеленой зоне", поднявшись на 0,64% - до 1072,12 пункта по индексу РТС, несмотря на снижающийся рубль, и по индексу Мосбиржи, который вырос на 0,85% - до 2291,76 пункта. Максимальный прирост показали сектор "Телекоммуникаций" и сектор "Потребительских товаров и торговли".

Значительный вклад в рост индекса "Потребительских товаров и торговли" внесли бумаги "Ленты" (+3,29%), "Магнита" (+3,09%) и "Детского мира" (+3%), в индекс "Телекоммуникаций" – бумаги "Мегафона" (+2,61%) и МТС (+1,75%).

Акции ритейлера "Магнита" выросли на одобрении советом директоров buy back на сумму до 16,5 миллиарда рублей.

Бумаги "Роснефти" поднялись на 1,6% на рекомендации совета директоров по выплате дивидендов за первое полугодие в размере 14,58 рубля на акцию.

Среди выросших также можно выделить акции "Уралкалия" (3,29%) и Polymetal (2,3%), который представил успешную отчетность по МСФО за первое полугодие текущего года. В "красной зоне" закрылись депозитарные расписки En+ (-1,56%), бумаги ММК (-1,39%), префы "Мечела" (-1,13%). Завтра "Мечел" отчитается по МСФО за первое полугодие.

Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2242-2352,8 пункта, а РТС – в коридоре 1022-1122 пункта.

Рубль вечером продолжает снижаться против доллара и евро порядка 20-60 копеек. Вектор был задан еще утром, когда ЦБ неожиданно сообщил участникам рынка, что вышел с покупками в пользу минфина. При этом доллар демонстрирует слабость против евро, курс европейской валюты выше 1,15. Курс доллара к 19.25 мск рос на 0,4% с начала торгов до 67,36 рубля, евро - на 0,78% до 77,7 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 66,8-67,9 рубля, евро – в коридоре 77-78,4 рубля.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/rynki-rastut-vtoroi-dien-podriad/