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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 сентября: 2 612,6201 руб/1 г золота и 30,9500/1 г серебра

19 сентября 2018
ЦБ РФ с 19 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 612,6201 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,9500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 744,8000 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 158,6699 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,4200 р. (0,44%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1200 р. (0,39%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7301 р. (0,10%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,9801 р. (0,46%).

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