Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 сентября: 2 612,6201 руб/1 г золота и 30,9500/1 г серебра ЦБ РФ с 19 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 612,6201 руб.

1 грамм серебра - 30,9500 руб.

1 грамм платины - 1 744,8000 руб.

1 грамм палладия - 2 158,6699 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,4200 р. (0,44%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1200 р. (0,39%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7301 р. (0,10%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,9801 р. (0,46%) .

dims

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