Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 декабря: 2 655,8000 руб/1 г золота и 31,2500/1 г серебра
6 декабря 2018
ЦБ РФ с 6 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 655,8000 руб.
- 1 грамм серебра - 31,2500 руб.
- 1 грамм платины - 1 712,3101 руб.
- 1 грамм палладия - 2 683,4099 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,3801 р. (0,32%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5200 р. (1,69%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,5600 р. (0,56%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
45,0699 р. (1,71%).
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