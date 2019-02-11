После выхода PlayStation 5 выручка Sony может вырасти на 2–3%

Японская компания Sony Corp. объявила о начале крупнейшей в ее истории программы выкупа акций на общую сумму 100 млрд иен ($910 млн)



Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Акции Sony снизились на 8%, так как компания понизила прогноз выручки на фоне более слабых, чем ожидалось, продаж камер и смартфонов. Я думаю, что менеджмент Sony считает текущий уровень цен несправедливым, поэтому решил поддержать акционеров масштабной программой выкупа.



На мой взгляд, обратный выкуп акций — вполне адекватная реакция менеджмента на снижение котировок. В условиях нервозности на мировых фондовых площадках из-за ожидаемого замедления роста мировой экономики представители технологического сектора особенно остро реагируют на любой сигнал к снижению рынка. Спрос компаний на собственные акции может оказать им значимую поддержку. Sony стабильно генерирует положительный свободный денежный поток и аккумулировала больше $24 млрд наличных средств на балансе, поэтому программа выкупа вполне оправдана.



Выручка Sony от сегмента, включающего продажи игр и услуги по подписке, увеличилась на 11,5% год к году. Если в текущем году появится Sony PlayStation 5, то это станет позитивным импульсом для выручки компании, поскольку спрос на новые игры усиливается. В таком случае ожидаю рост выручки на 2–3% в 2019 году.



