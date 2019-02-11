Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения облигаций ПАО «Мегафон» в объеме 20 млрд руб.

Банк «Открытие» успешно выступил одним из организаторов размещения трехлетних облигаций ПАО «МегаФон» серии БО-001P-05 в объеме 20 млрд рублей

В процессе формирования книги заявок (book-building) ставка купонов по облигациям была установлена ниже маркетируемого диапазона и составила 8.55% годовых, что соответствует доходности 8.73% годовых.

Облигации были размещены 4 февраля 2019 г. на ПАО Московская биржа.

«МегаФон является одной из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора, что обуславливает интерес инвесторов к данному эмитенту», – отметил старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов.

Значительный спрос на облигации со стороны инвесторов в очередной раз подтверждает высокое кредитное качество ПАО «МегаФон», о котором также свидетельствуют рейтинги кредитоспособности на уровне BB+(S&P) / Ba1(Moody’s) / AA(RU)АКРА. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Для банка «Открытие» сделка интересна с точки зрения возможности дальнейшего развития взаимоотношений с одним из лидеров телекоммуникационного рынка.

Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), банк «Открытие», Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению — Банк ГПБ (АО).

Информация о сделке также размещена на официальном сайте ПАО «МегаФон» http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20190128-1428.html