Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 февраля: 2 826,5801 руб/1 г золота и 33,4100/1 г серебра ЦБ РФ с 16 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 826,5801 руб.

1 грамм серебра - 33,4100 руб.

1 грамм платины - 1 689,9399 руб.

1 грамм палладия - 3 036,7500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,2699 р. (1,19%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1700 р. (0,51%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,6500 р. (0,75%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,3301 р. (0,74%) .

dims

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/ СИА /

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