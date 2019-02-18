Комментарии

Российский рынок акций не реагирует на глобальный позитив

18 февраля 2019

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В понедельник 18 февраля российский рынок акций консолидируется вблизи достигнутых накануне уровней с незначительными изменениями. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи торгуется с потерей 0,3% около 2483 п. Долларовый индекс РТС колеблется около 1180 п. Несмотря на позитивный внешний фон, потенциал роста российского фондового рынка в свете санкционных рисков, на мой взгляд, выглядит ограниченным. И в обозримом будущем российский рынок акций будет смотреться хуже глобального рынка.

На глобальных площадках наблюдается оптимизм, обусловленный прогрессом переговоров США и Китая в Пекине. Азиатские фондовые индексы прибавили 1,5-3%, где наибольший рост зафиксирован по сводным индексам информационных и телекоммуникационных технологий. Таким образом, рынок учитывает прогресс в переговорах по принципиальным вопросам, в частности, касающимся технологий. Переговоры продолжатся на этой неделе в Вашингтоне, и, полагаю, что это способствует сохранению позитивных настроений на глобальных рынках. Американские биржи сегодня закрыты по случаю празднования Президентского дня.

Нефть Brent на фоне успешных переговоров между США и Китаем вырвалась вперед к $66,6 за баррель. Ранее Саудовская Аравия сообщила о готовности снизить добычу на большую величину, чем предусмотрено ее квотой. Эти факторы играют в плюс нефтяным котировкам, однако, на мой взгляд, цены на нефть находятся вблизи своих равновесных уровней.

Курс доллара США при поддержке нефти отыграл назад к 66,2 руб./$, тем не менее из-за анонсированных рисков введения новых антироссийских санкций в ближайшее время дальнейшее укрепление рубля остается под вопросом. Сегодня ожидаю консолидацию пары USD/RUB в диапазоне 66-67 руб./$, евро – в области 74,5-76 руб./€.


/ СИА /
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