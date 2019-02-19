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Курсы валют ЦБ РФ на 19 февраля: 66,2022 руб/доллар США и 74,8151 руб/евро

19 февраля 2019
ЦБ РФ с 20 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 66,2022 руб.
  • 1 евро - 74,8151 руб.
  • 10 китайских юаней - 97,8194 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0448 р. (0,07%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0904 р. (0,12%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0705 р. (0,07%).

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