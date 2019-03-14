На рынке нет единого настроения

Рынок акций России в среду двигался разнонаправленно. Индекс МосБиржи снизился в область 2461 пункта, хотя в течение сессии предпринимал попытки протестировать нижнюю границу среднесрочного торгового канала 2450-2500 пунктов. Но пока, похоже, «медведи» не готовы к таким свершениям. Индекс РТС стабилен в коридоре 1180-1190 пунктов.

В лидерах спроса сегодня отметились акции «ВТБ», «НЛМК» и «Полюс Золота». Список аутсайдеров возглавили бумаги ГМК «Норильский никель» на новостях о продаже Crispian доли бумаг компании. Однако и фундаментально, и технически акции выглядят по меньшей мере уверенно, поэтому после того, как локальные эмоции утратят силу, бумаги вернутся к повышению.

К вечеру покупки на рынке нефти набирают обороты, баррель Brent дорожает на 1% и торгуется по $67,27. Тут остается в силе «боковик» $64,49-67,78, и пока его границы не будут пробиты, воздержимся от далеко идущих выводов.

Однако нефтяной позитив, как и успехи Минфина по привлечению денег путем продажи ОФЗ, поддерживают позиции российской валюты. Доллар США к вечеру снизился до 65,37 руб., промежуточная цель реализована, не исключено дополнительное ослабление к 65,15 руб. Краткосрочный диапазон колебаний в паре доллар/рубль составляет 65,20-65,85, евро/рубль – 73,85-7445.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари