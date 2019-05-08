Обеспокоенность на мировых площадках сохраняется

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Накануне американский фондовый рынок завершил в заметном минусе. Dow Jones просел на 1,79%, до 25965,09 п., NASDAQ упал на 1,96%, до 7963,76 п., S&P 500 потерял 1,65%, опустившись до 2884,05 п. Негативная динамика отмечена во всех секторах, но наибольшее падение продемонстрировали сектора технологический (-2,12%), промышленный (-2,04%) и здравоохранение (-1,95%).

Негатив на американском рынке не смогли компенсировать сильные статданные по рынку труда. Число открытых вакансий в США в марте выросло до 7,488 млн, что свидетельствует о стремлении компаний активно нанимать сотрудников, даже несмотря на обеспокоенность по поводу замедления экономического роста в стране.

Настроения на мировых площадках неоднозначные. Азиатские площадки закрываются падением более чем на 1% на фоне неоднозначной статистики из Китая. В апреле экспорт из КНР неожиданно сократился на 2,7% из-за резкого сокращения поставок в США, в то время как ожидался рост на 2,3%. Увеличение импорта на 4% также удивило участников рынка, создав картину неоднозначного состояния экономики, поскольку Вашингтон усиливает давление на Пекин угрозами ужесточения тарифов. Тем не менее европейские площадки открылись в зеленой зоне при поддержке данных о росте промышленного производства в Германии за март на 0,5% притом что ожидалось такое же снижение.

Фьючерс на S&P500 торгуется в районе 2895 п. «Индекс страха» подобрался к 19 п., иллюстрируя сохраняющуюся обеспокоенность на фондовом рынке. В ближайшие дни инвесторы будут осторожны в своих действиях в ожидании результатов очередного раунда торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном. По нашим прогнозам, диапазон для индикатора широкого рынка составляет 2880–2910 п.

После закрытия основной торговой сессии квартальный отчет представит Walt Disney . Выручка медиагиганта ожидается почти без изменений, на уровне около $14,5 млрд, а прибыль на акцию, как предполагает прогноз, упадет примерно на 15% под давлением растущих расходов.

Нефть консолидировалась около $70 за баррель. Помимо эскалации торгового конфликта между Америкой и Китаем, на котировки негативно влияет повышение прогноза Минэнерго США по добыче нефти в стране на 300 тыс. баррелей в сутки, до 13,4 млн, в 2020 году. Полагаю, если новый раунд переговоров между КНР и США 9 и 10 мая не принесет реальных договоренностей, не исключена дальнейшая просадка и на мировых фондовых площадках, и на рынке углеводородов. В таком случае вероятен выход нефтяных котировок из среднесрочного диапазона $70–75 за баррель.