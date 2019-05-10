Обеспокоенность ростом мировой экономики сдерживает аппетит к риску

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американский фондовый рынок завершил торги 9 мая в минусе. Индекс голубых фишек Dow Jones снизился на 0,54%, до 25828,36 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,41%, до 7910,5 пункта. Индикатор широкого рынка S&P 500 скорректировался вниз на 0,3%, до 2870,72 пункта. Все сектора продемонстрировали негативную динамику, за исключением недвижимости (+0,33%) и энергетики (+0,09%).

Согласно данным Минтруда количество первичных обращений за пособиями по безработице осталось практически без изменений и составило 228 тыс. после 230 тыс. неделей ранее, что говорит об отсутствии серьезных изменений на рынке труда.

Апрельский индекс цен производителей (PPI) совпал с прогнозным значением, оказавшись на уровне 0,2% против 0,6% месяцем ранее, что указывает на возможное замедление потребительской инфляции.

Мы ожидаем

Настроения на рынках неоднозначные, аппетит к риску отсутствует. Индекс страха превысил накануне отметку 23 пункта, США повысили ввозные пошлины на китайские товары объемом около $200 млрд с 10% до 25%. Пекин намерен принять ответные меры, чем усиливает напряженность между двумя странами. Инвесторы обеспокоены тем, что затяжная торговая война может увеличить неопределенность по поводу глобального экономического роста.

Переговоры между Штатами и Китаем накануне продлились всего полтора часа, вероятно, сегодняшнее продолжение дискуссии будет направлено на решение вопросов по возобновлению переговорного процесса в будущем.

Азиатские индексы закрываются разнонаправленно. Европейские площадки открылись ростом и прибавляют в первые часы торговой сессии 0,5-1,0% на фоне позитивных данных из Германии. В марте сальдо торгового баланса увеличилось с 18,7 млрд до 20 млрд евро при прогнозе снижения до 18,2 млрд евро. Фьючерс на S&P500 торгуется в красной зоне. Наш ориентир по индексу широкого рынка на сегодня: 2840–2880 пунктов.

До открытия основной торговой сессии отчет за первый квартал представит Marriott International, по которой ожидается рост выручки на 3%, до $5,2 млрд, в то время как прибыль на акцию останется без изменений $1,34 из-за высоких расходов на выполнение трехлетнего плана по открытию 1700 новых отелей к 2021 году.

В фокусе участников рынка также апрельские данные по инфляции. Ожидается, что индекс потребительский цен составит 0,2% после 0,1% в прошлом месяце.

Нефть продолжает консолидацию в узком диапазоне $69–71 за баррель на фоне глобальной неопределенности. Сегодняшние данные Baker Hughes могут обеспечить ценам краткосрочный импульс, а дальнейшее направление цен определят результаты американо-китайских переговоров.