Индексы в минусе, рубль придавило риском

Рынок в минусе, но сегодня только первый торговый день после майских каникул, и инвесторам приходится считаться со всем спектром новостей, которые накопились за это время. Возвращаться к активным движения лениво, но вариантов нет. Индекс МосБиржи продолжает сползать и в целом готов тестировать планку в 2500 пунктов и ниже. Если это удастся, то новой «медвежьей» целью станет рубеж 2485 пунктов.

Рубль сегодня тоже дешевеет при «зеленых» нефтяных котировках и стабильном долларе на мировом валютном рынке. Американская валюта торгуется по 65,37 руб. и в ближайшее время может консолидироваться в пределах 65-66 руб. совершенно свободно. Для евро актуальный коридор колебаний составляет 73,25-74,00 руб.

Что тогда с рублем, если все более-менее спокойно? Дело, вероятно, в переоценке рыночных рисов и ожидании «большой заварушки» в виде торговых войн между США и Китаем. Дональд Трамп поднял пошлины для товаров китайского происхождения, и трейдеры восприняли это как сигнал к завершению «перемирия» и открытию «второго фронта».

Китай на шаги среагировал, ответив, что введет аналогичные меры, но пока ничего больше не сделал. Переговоры, которые затянулись и нервировали американскую делегацию, продолжаются, но до сих пор не совсем понятно, приведут они к чему-либо или нет. Потенциальные осложнения в мировой торговой картине снижают интерес к риску, и это касается и рубля.

Никто и не обещал, что апрельское рублевое ралли продолжится. Минфин наращивает объемы покупок валюты, это фактор давления на российскую валюту, хотя и умеренный. Нефть в плюсе, но нестабильна — тут тоже мало позитива. Риски растут, и это плохо для долгового рынка, здесь станет меньше покупателей российских бондов. Однако вряд ли даже в случае реализации самого негативного сценария доллар подпрыгнет выше 69 руб. Все сложности уже в ценах, дело только за реальным положением дел.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»