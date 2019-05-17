Рынок тянется к максимумам

В четверг российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику, как благодаря внешнему фону, так и внутренним идеям. Так, поддержку нашим акциям оказала динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, несмотря на отчет Минэнерго США, опубликованный днем ранее и показавший существенный рост запасов, прибавила более 1%. Покупкам способствовала и динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 1,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,9% и 1,1%. На таком фоне к 18.00 мск индекс МосБиржи вырос на 1,3%, поднявшись в район 2586 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Лукойла, Россетей, Газпрома и Ростелекома, рост которых превысил 2,5%. Хуже рынка торговались Норильский никель и ИнтерРАО, потерявшие 1,1% и 1,4% соответственно. В рамках сегодняшней сессии рынок смог возобновить восходящую динамику, после коррекции днем ранее, и вплотную приблизиться к историческим максимумам, установленным в апреле чуть ниже 2600 пунктов. Сохранение внешнего позитива, а также наличии внутренних историй, толкающих отдельные бумаги вверх, могут позволить «быкам» сохранить инициативу в своих руках и попытаться переписать исторические максимумы. При этом целью роста индекса МосБиржи может выступить отметка 2700 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль продолжил укрепляться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,3%, торгуясь в районе 64,5 рубля, евро снизился на 0,6%, отступив до 72 рублей. Отметим, что несмотря на разнонаправленною динамику в секторе валют развивающихся рынков, рубль продолжил получать поддержку, как со стороны рынка энергоносителей, где нефть марки Brent демонстрирует уверенный рост, так и со стороны налогового периода. В результат американская валюта отступила в середину коридора 64 – 65 рублей. В сложившихся обстоятельствах, у «медведей» есть шансы на продолжение негативной динамики. При этом пробой поддержки на уровне 64 рубля откроет им дорогу к апрельским минимумам.



Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка