Рубль продолжит движение в границах 63-66 за 1$

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В пятницу 17 мая российский рынок акций консолидируется после роста, произошедшего накануне. Рублевый фондовый индекс МосБиржи показывает нейтральную динамику, колеблясь вокруг отметки 2580 п. Долларовый бенчмарк РТС в ходе торгов снизился на 0.3% до 1257 п. Предположительно, закрытие индексов пройдет либо на текущих отметках, либо чуть ниже. Стоит ориентироваться на уровни 2570-2580 пп. по индексу МосБиржи и 1250-1260 пп. по индексу РТС.

Акции «Черкизово» сегодня выросли на 4.3% после обнародования группой компаний сильных финансовых результатов по МСФО за I квартал 2019 года. За счет увеличения объемов продаж и цен на куриное мясо и свинину группе удалось нарастить выручку на 24.6% до 26.7 млрд рублей, а в результате роста скорректированной EBITDA на 48.9% до 4.032 млрд рублей рентабельность по EBITDA "Черкизово" улучшилась с 9.2% до 15.5%.

Глобальный фон носит смешанный характер. Подписание указа о защите информационных технологий в США усилило опасения по поводу эскалации торговой войны между США и КНР. Спрос на риск остается низким. Индекс развивающихся рынков MSCI EM потерял около 1.5%. Тем не менее цены на нефть эталонной марки Brent стабильно держатся в среднесрочном диапазоне $70-75 за баррель без особых перспектив выхода из установившихся рамок даже в условиях опасений по поводу замедления роста мировой экономики, особенно в свете усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Курс доллара США консолидировался возле отметки 64.6 руб./$. Рублю по-прежнему оказывают поддержку стабильные цены на нефть и повышенный спрос на рублевые активы. Предположительно, в ближайшее время рубль продолжит движение в границах 63-66 за 1$. По курсу евро актуальным остается коридор 72-74 руб./€.