Ценовые «качели» на рынке нефти дестабилизировали рубль

В пятницу, 17 мая, рубль взял тайм-аут в росте перед выходными. Доллар и евро попытались взять реванш, но не слишком успешно. Вечером пятницы, к закрытию торгов, курс доллара расчётами «завтра» вырос, но только на 13 коп. (+0,2%), до 64,78 руб., а евро топталось на месте, в итоге подорожав лишь на 2 коп. (+0,003%), до 72,23 руб.

На нефтяном рынке продолжаются ценовые «качели», которые раскачиваются с довольно значительной амплитудой. Цена на баррель нефти марки Brent в пятницу упала на 1%, до $71,33, что отчасти потянуло за собой пятничное ослабление рубля. В преддверии встречи министерского мониторингового комитета «ОПЕК+», назначенной на выходные, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в интервью о том, что нефтяной рынок обеспокоен двумя факторами: ростом коммерческих запасов нефти в США и ухудшением торговых отношений между США и Китаем, что в результате приведет к замедлению мировой экономики и снижению спроса на нефть. По-видимому, на этих заявлениях министра нефти одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира, а также после резкого подъёма до $73 за баррель, цена «чёрного золота» пошла вниз.

В выходные в Саудовской Аравии прошла встреча министерского мониторингового комитета «ОПЕК+», в ходе которого важных решений принято не было, но был сделан ряд важных прогнозом. Халид аль-Фалих, «хозяин» встречи осторожно заявил, что все участники «ОПЕК+» заинтересованы в том, чтобы рынок был сбалансирован, но у участников сделки нет уверенности, какой конкретный механизм будет применяться к добыче, и в июне на встрече «ОПЕК+» в Вене этот механизм как раз и будет обсуждаться. А министр энергетики России Александр Новак допустил возникновение дефицита нефти уже этим летом из-за ужесточения эмбарго против Ирана и усилению напряженности на Ближнем Востоке. С утра цена Brent снова раскачалась в сторону роста и прибавляет 1,4%.

С открытия, вероятно, увидим небольшое ослабление рубля, если только рост нефтяной цены его не вытянет вверх. Мы сохраняем прогноз по паре доллар/рубль в 64-65 руб., по паре евро/рубль мы прогнозируем диапазон 71,9-72,9 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»