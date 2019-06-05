Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций «ДОМ. РФ» на 25 млрд рублей

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпуска облигаций серии 001Р-06R компании «ДОМ.РФ» на 25 млрд рублей сроком на 1,5 года до оферты.

Объем выпуска планировался от 20 млрд руб. Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне 8 — 8,1% годовых. Финальная ставка составила 7,90% годовых, а объем размещения — 25 млрд рублей, что является одним из крупнейших размещений в 2019 году.

«Общий спрос со стороны инвесторов достигал 38 млрд рублей, по ставке закрытия спрос превысил 31 млрд рублей, что позволило снизить ориентир ставки купона. Ставка купона на уровне 7,9% годовых стала одной из самых низких среди аналогичных сделок в этом году. В размещении приняли участие более 20 инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании», — прокомментировал Олег Корнилов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.

Сбор заявок прошел 28 мая, расчеты на бирже состоятся 5 июня 2019 г.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 11-е место по размеру активов по итогам первого квартала 2019 года, находится на 7-ом месте по объему средств физических лиц, 7-ом месте по размеру розничного кредитного портфеля, а также на 7-ом месте по размеру чистой прибыли.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,3 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.