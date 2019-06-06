ИАЦ «Альпари»: Рубль не воспользовался шансом на укрепление

В среду, 5 июня, российский рубль не смог продолжить позитивную тенденцию вторника и использовать шанс отыграться за прошлые провалы. Помешало падение цены на нефть. В итоге к закрытию торгов среды курс доллара США расчётами «завтра» вырос на 20 коп. (+0,31%), до 65,37 руб., более медленными темпами укрепился курс евро, всего на 8 коп. (+0,1%), до 73,38 руб.

Цена на нефть сорта Brent в среду на ICE снова довольно сильно упала, на 1,3%, до $60,19 за баррель. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в среду сделал сенсационное заявление в интервью о том, что Россия с определенной вероятностью в июне может решить не продолжать сокращение добычи нефти в рамках сделки «ОПЕК+». На Западе такие слухи просачиваются в прессу уже давно, что заставляет биржевых игроков продавать нефтяные фьючерсы. Кроме того, в западных СМИ появляется информация о возможном переносе даты июньской встречи участников «ОПЕК+» на начало июля, и это тоже не радует рынок. С открытия рынка цена Brent очень слабо и неуверенно пытается расти.

Сегодня в Санкт-Петербурге открывается ежегодный Петербургский международный экономический форум, который на Западе называют «русским Давосом», и в этом году в форуме примут участие Владимир Путин и Си Цзиньпин. Официальный визит президента КНР в Москву 5 июня и его встреча с российским коллегой на рубль не повлияли, видимо, также из-за падающей цены на нефть, но, возможно, на форуме главы двух великих держав сделают более важные для экономик и курсов валют двух стран заявления.

Сегодня на открытии рубль может сделать новую попытку укрепиться. Однако мы по-прежнему не меняем прогнозы, и оставляем цель по паре доллар/рубль в 65-66 руб., по паре евро/рубль – наш целевой уровень 73-74 руб.

Наталья Мильчакова, ИАЦ «Альпари»