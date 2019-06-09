ИАЦ «Альпари»: Нефть и политика давят на курсы валют стран СНГ

За неделю с 29 мая по 5 июня почти все валюты стран постсоветского пространства чувствовали себя не очень хорошо, отступая под натиском доллара. Но без исключений не обошлось.

На общем слабом фоне в лидеры выбился грузинский лари, подорожавший по отношению к «американцу» за неделю на 0,85%. Лидером понижения недели стал грузинский лари, курс которого к доллару за неделю упал на 0,85%. Немного, менее чем на полпроцента, подорожал к доллару армянский драм. Аутсайдерами оказались белорусский рубль, казахстанский тенге, молдавский лей и украинская гривна, которые подешевели к доллару более чем на полпроцента. Несколько меньше упали к доллару узбекский сум, российский рубль и киргизский сом. Таджикский сомони и азербайджанский манат остались нейтральными.

Национальная служба статистики Грузии объявила о том, что в апреле ВВП Грузии вырос на 5,1% в годовом исчислении, а в январе-апреле 2019 года – на 4,8% в годовом исчислении. Напомним, что в 2018 году ВВП Грузии вырос на 4,7%, а на 2019 год Всемирный банк прогнозирует небольшое замедление темпов роста до 4,6%. Данные могли оказать влияние на курс уже сильно недооцененного грузинского лари.

Высокие темпы роста показала и экономика Армении, согласно недавнему заявлению ее премьер-министра Никола Пашиняна. Выступая в парламенте, Пашинян рассказал о том, что за апрель ВВП Армении вырос на 5,2% в годовом исчислении вместо прогнозируемых правительством ранее 4,5%. Возможно, эта статистика помогла небольшому укреплению курса армянского драма на фоне падения большинства валют стран СНГ и ЕАЭС.

В Казахстане Национальный банк на заседании 3 июня снова оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 9%. Но это не помогло укреплению национальной валюты. Курс тенге постепенно обесценивается под давлением падающих цен на нефть, и доллар уже вышел за рамки психологически значимого уровня в 380 тенге. Заместитель председателя Национального банка Казахстана Мадина Абылкасымова недавно заявила, что Нацбанк готов вмешаться в ситуацию на валютном рынке в случае значительного изменения курса тенге, однако, она не назвала конкретные значения курса, при которых регулятор начнет «вмешиваться». Тенге пока что продолжает падать.

Тем временем в Молдове продолжается политический кризис. По итогам парламентских выборов, прошедших в конце февраля, так и не удалось сформировать правительство. Президент Молдовы Игорь Додон в связи с этим заявил, что если до 9 июня парламентская коалиция и правительство так и не будут сформированы, то уже 10 июня ему придется использовать свое конституционное право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Курс молдавского лея в связи с политической неопределенностью идет вниз.

Наталья Мильчакова, ИАЦ «Альпари»