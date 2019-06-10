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Промсвязьбанк: Аппетит к риску на глобальных рынках продолжает восстанавливаться, но основные риски никуда не ушли

10 июня 2019

Фаза коррекционного восстановления фондовых рынков продолжается. Позитивной новостью конца прошлой недели стало нахождение компромисса между США и Мексикой в вопросе торговых пошлин – мексиканская сторона берет на себя обязательство усилить контроль над границей, а Штаты не вводят дополнительные пошлины на мексиканский импорт. При этом практически сразу же проявилась некоторая несогласованность сторон – Президент США Д.Трамп в Twitter написал также о том, что Мексика будет покупать у северного соседа большие объемы сельскохозяйственной продукции, чего не было сказано в совместном заявлении сторон, и три мексиканских чиновника заявили, что данная тема не обсуждалась в ходе переговоров.

По итогам прошлой недели индекс S&P 500 прибавил 4,4%, индексы MSCI World и MSCI EM выросли на 3,9% и 0,9% соответственно. Однако в, пожалуй, ключевой теме для рынков – вопросе торговых противоречий США и Китая – какой-либо принципиально новой информации участники рынка не получили. Министр финансов США С.Мнучин заявил, что «не видит возможности возобновить торговые переговоры до встречи лидеров двух стран на саммите G-20». На выходных китайское издание Синьхуа сообщило о намерении властей создать «национальную систему контроля над технологической безопасностью», что, по всей видимости, может усилить контроль над экспортом некоторых технологий в США. Тема торгового конфликта между двумя ведущими экономиками мира остается открытой, и, вероятно, как минимум, до саммита G-20 в конце июня неопределенность останется повышенной.

Из блока макроэкономической статистики, опубликованной в конце прошлой недели отметим публикацию данных по американскому рынку труда. Число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США составило скромные 75 тыс. рабочих мест, уровень безработицы остался на уровне в 3,6%, темпы роста зарплат опустились с 3,2% до 3,1%. Слабые данные по рынку труда – еще один аргумент в пользу снижения ставки ФРС (согласно фьючерсам на ставку, рынок оценивает вероятность ее снижения на июльском заседании в 79%).

Российский рынок акций в пятницу закрыл торги вблизи нулевой отметки. Отметим, что постепенно в активную фазу входит дивидендный сезон – сегодня произойдут дивидендные отсечки в акциях Акрона и ММК, а также, и на этой неделе состоятся отсечки в акциях Сбербанка, Роснефти, Магнита, что суммарно снизит индекс Мосбиржи примерно на 35 пунктов. На данный момент диапазон в 2700-2750 пунктов по индексу Мосбиржи, на наш взгляд, сохраняет актуальность, и в приближении к дивидендным отсечкам полагаем, что индекс Мосбиржи может вернуться к верхней границе данного диапазона.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"


/ СИА /
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