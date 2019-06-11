Комментарии

Промсвязьбанк: Из-за технических факторов во вторник индекс МосБиржи при открытии уйдет в нижнюю часть диапазона 2700-2750 пунктов

11 июня 2019

Сегодня индекс МосБиржи (+0,5%) возобновил инерционное повышение, протестировав в ходе торгов новые исторические максимумы при поддержке крепнущего рубля и стабильного рынка нефти. По итогам торговой сессии динамику заметно лучше рынка смогли показать финансовый и электроэнергетический сектора.

В первом отметим сохранение перед завтрашней дивидендной "отсечкой" спроса на акции Сбербанка (оа: +0,3%; па: +0,2%) - уже завтра эти бумаги начнут торговаться без учета дивиденда по итогам года (16 руб. на акцию). Акции ВТБ (+1,2%) сумели обновить пики года, а акции МосБиржи (+1,9%) - ускорили сокращение дивидендного разрыва, состоящегося месяц назад.

В акциях электроэнергетики повышенным спросом вновь пользовались акции Русгидро (+3,6%), ФСК (+1,2%) и ОГК-2 (+2,1%). Остальные ликвидные бумаги преимущественно корректировались во главе с Россетями (-1,3%) и Энел Россия (-0,7%).
В нефтегазовом секторе ключевые "фишки" преимущественно показали умеренное повышение (Газпром: +0,7%; Лукойл: +0,9%; Роснефть: +0,6%), а наибольшие темпы роста курсовой стоимости продемонстрировали акции Башнефти (оа: +1,2%; па: +2,0%), сильно отстававшие от рынка последнее время и ранее начисляющие дивиденды (20 июня).  

В металлургическом и горнодобывающем секторе выделим попытку оперативного выкупа постдивидендного разрыва в акциях ММК (-0,4%), рост котировок Северстали (+1,0%), РусАла (+0,6%) и Полюса (+0,5%), а также "выкуп" заметной внутридневной просадки в акциях НорНикеля (+0,4%). Слабо здесь смотрелись, пожалуй, лишь Полиметалл, потерявший 1,2% на фоне сильного падения цен на серебро, и откатившийся от отметки в 65 рублей за акцию Мечел (-1,9%).  В прочих секторах из историй роста отметим МТС (+0,6%), Мостотрест (+1,0%), Соллерс (+1,6%), в  аутсайдерах дня - начавший торговаться без учета дивидендов Акрон (-2,2%).

Завтра из-за технических факторов (акции Сбербанка начнут торговаться без учета дивидендов) индекс МосБиржи уйдет в нижнюю часть диапазона 2700-2750 пунктов. В отсутствие сильного ухудшения на мировых рынках, эта зона способна сохранить свою актуальность в середине июня на фоне активной фазы дивидендного сезона ("отсечки" по ключевым акциям металлургов состоятся на следующей неделе, по ряду "фишек" нефтегазового сектора, включая Газпром - в июле) и привлекательного дивидендного профиля Сбербанка (банк может увеличить дивидендные выплаты со следующего года) и рынка в целом.

Евгений Локтюхов, ПАО "Промсвязьбанк"


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Конференция БКС «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал», 6 июня 2019 г.
Время инвестировать. БКС провел в Иркутске конференцию по финансовой грамотности
Онлайн-трансляция конференции БКС по финансовой грамотности (прямой эфир)
Франц Хеп: «Не жалейте времени на финансовое самообучение, иначе время ударит по вашему кошельку»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги