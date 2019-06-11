ИАЦ «Альпари»: Рынок сумел выйти в плюс

В понедельник российский фондовый рынок сумел выйти в плюс, хотя ранее были сомнения на этот счет. Индекс МосБиржи вернулся в область 2736 пунктов, и при сохранении конъюнктуры способен подняться к 2750 пунктам. Индекс РТС вырос до 1331 пункта, новая «бычья» цель располагается на отметке 1345 пунктов.

Акции «РусГидро» сегодня фигурируют в лидерах спроса. Бумага дорожает третий день подряд и сейчас стоит ровно в середине целевого диапазона. Верхней его границей является рубеж 0,63 руб., поэтому инвесторам еще есть, куда двигаться.

Бумаги «Акрона» сегодня смотрятся печально и торгуются на 2,3% ниже пятничных значений, но только потому, что сегодня остались без дивидендной поддержки. Фундаментально же, в акциях есть продуктивная идея за счет разработки Талицкого проекта.

В нефти днем наметился отскок за счет активизации рассуждений о возможности продления соглашения ОПЕК+ в ближайшие недели. Однако к вечеру этот энтузиазм пропал, и баррель Brent вернулся к снижению в область $62,95. Целевой коридор колебаний тут на предстоящие несколько дней составляет $62,50-63,50 за баррель.

Рубль сегодня слегка укреплялся к доллару и более заметно к евровалюте. Доллар США весь день консолидировался около 64,72 руб. и завтрашнюю сессию начнет вблизи этого рубежа. Среднесрочный коридор 64-66 руб. за доллар сохраняется в силе. Евро готов провалиться под отметку 73,0 руб. сегодня вечером. Завтрашний день станет показательным для европейской валюты.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»