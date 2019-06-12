ИК «Фридом Финанс»: Российский рынок тянется к новым рекордам

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Во вторник 11 июня российский рынок акций потянулся к новым рекордам. Рублевый фондовый индекс МосБиржи в ходе торгов поднялся на 0,5% и обновил максимум на отметке 2759,57 п. Если бенчмарку в ближайшие дни удастся закрепиться выше 2750 п., то не исключено его восхождение и к более высоким уровням.

Драйверами роста отечественных фондовых индексов выступают акции Русала (+3%), ГМК НорНик (+2,9%) и Новатэка (+2,2%). В то же время акции Сбербанка, как обыкновенные, так и привилегированные, снижаются в среднем на 5% в преддверии закрытия реестра акционеров для осуществления дивидендных выплат. Сбербанк намерен направить на выплату дивидендов по итогам 2018 года 43% от чистой прибыли по МСФО и обеспечить дивидендную доходность порядка 7% по обыкновенным акциям и 8% – по привилегированным.

Внешний фон в целом выглядит умеренно позитивным. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 3% на новостях об очередных мерах по стимулированию китайской экономики. Оптимизму способствует и приближение даты саммита G20 в Японии – 28-29 июня. На саммите возможна встреча лидеров КНР и США, в связи с чем инвесторы питают вполне определенные надежды на возобновление переговоров по торговому спору. Спрос на риск немного повысился - индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets подрос на 0,9%.

Курс доллара США опустился сегодня к отметке 64,5 руб./$ на фоне стабилизировавшихся в районе $62-63 за баррель цен на нефть Brent. Ориентиры по курсу доллара США и курсу евро на ближайшие дни остаются прежними: 64,5-65 руб./$ и 73-74 руб./€.