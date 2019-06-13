ИК «Фридом Финанс»: Российский рынок акций консолидируется вблизи максимумов

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В четверг 13 июня российский рынок акций консолидируется вблизи максимальных значений, не решаясь продвинуться дальше. Максимум по индексу МосБиржи в 2759,57 п., который был протестирован 11 июня, пока так и не был преодолен. Долларовый индикатор РТС балансирует неподалеку от 1340 п. Есть вероятность, что рублевому индексу МосБиржи на пустом новостном фоне сегодня не удастся закрепиться выше 2760 п.

Фаворитами дня являются бумаги Интер РАО, которые к середине торгов показывают прирост в 4,5%. Поводом к росту стала информация о направлении на выплаты спецдивидендов части средств от продажи Иркутскэнерго структуре En+.

Глобальный фон носит смешанный характер. Азиатские площадки чувствуют себя не самым лучшим образом в связи со столкновениями в Гонконге в среду, а также продолжающейся напряженностью в отношениях между США и КНР. Между тем инвесторы стараются сохранять осторожный оптимизм, пребывая в ожидании смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. Спрос на риск остается умеренным, индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets продемонстрировал незначительные достижения.

Нефть Brent выросла более чем на 3% до $62 за баррель в связи с инцидентом с танкерами в Оманском заливе. В ближайшее время предполагается сохранение колебаний цен на нефть в среднесрочном диапазоне $60-65 за баррель.

Курс доллара США в четверг 13 июня колеблется вокруг отметки 64,6 руб./$. Для курса доллара США в краткосрочном периоде остается актуальным интервал 64-65 руб./$, в долгосрочном – 63-66 руб./$. Поддержку рублю в последнее время оказывают не только цены на нефть, но и высокий спрос на рублевые активы.