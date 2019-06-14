ИАЦ «Альпари»: Рынок не нашел оснований продавать

Российский рынок акций слегка подрастает в четверг, особенного энтузиазма среди покупателей не видно, но и поводов продавать тоже нет. Индекс МосБиржи консолидируется сейчас около 2755 пунктов, завтрашняя сессия может состояться в границах 2745-2765 пунктов. Индекс РТС стабилен возле 1344 пунктов, здесь рамки движений на ближайшие дни сосредоточены в диапазоне 1335-1350 пунктов.

Акции «Магнита» сегодня первый день торгуются без дивидендов, поэтому спад цены довольно существенный, хотя и некритичный. После недели вялых продаж цена, наконец, отступила, в течение пары дней котировки стабилизируются в пределах 3615-3780 руб. После этого и при наличии конъюнктуры бумага может начать восстановление.

Бумаги «Аэрофлота» к концу дня в четверг почти нивелировали снижение последних шести дней и вернулись в область 98 руб. Сегодняшний отскок в нефти почти не отразился на котировках акций, фундаментально сырье все еще выглядит слабо, и это хорошо для стоимости акций «Аэрофлота».

Доллар США к вечеру остается в узких рамках колебаний, и пока ничто не обещает изменений этого. Гринбеку в текущих условиях вполне комфортно около 64,50-64,60 руб., но разницы среднесрочного торгового диапазона пока выдерживаются и изменений не претерпевают - 64-66 руб. Для евровалюты краткосрочный коридор колебаний находится в пределах 72,50-73,25 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»