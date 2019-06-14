Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций «РЕСО-Лизинг» объемом 5 млрд рублей

АО «АЛЬФА-БАНК» выступил одним из организаторов выпуска 2-х летних облигаций «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей. Это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых. Высокий интерес к выпуску позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона — на уровне 9,3%.

В ходе букбилдинга было подано более 50 заявок инвесторов всех категорий, наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы. Объем рыночного спроса достиг 13,7 млрд рублей, почти втрое превысив потребность «РЕСО-Лизинг» в финансировании.

«Грандиозный успех этого размещения позволяет говорить о высоком интересе инвесторов к компаниям-лидерам и взрослении долгового рынка в России, — отметил заместитель председателя правления Альфа-Банка, руководитель корпоративного и инвестиционного банка Андрей Чулак. — Этот выпуск отличал зрелый подход эмитента, который с нашей помощью донес свою историю успеха рынку, разместившись без поддержки со стороны балансов банков-организаторов».

«С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с широким кругом инвесторов. Подготовительный этап занял порядка 2-х месяцев, а результат превзошел наши ожидания. Это, наверное, первое размещение дебютного эмитента, которое состоялось без выставления заявок организаторами и с таким количеством инвесторов в книге», — подчеркнула инвестиционный управляющий группы РЕСО Мария Селютина.

Организаторами сделки выступили АО «АЛЬФА-БАНК», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению — АО «АЛЬФА-БАНК». Техническое размещение бумаг на бирже состоялось 11 июня 2019 года.