Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Ситуация на финансовых рынках благоприятствует снижению ставки

14 июня 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Но это не помешало обновлению максимума по индексу Мосбиржи. Лидерами роста стали акции Интер РАО (+4,54%). Лидерами снижения из-за закрытия реестра на дивиденд стали акции Магнита (-3,46%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне: 64,50-65. 

Банк России проведет заседание СД по вопросам монетарной политики. Вероятнее всего, будет принято решение о снижении ключевой ставки на 0,25 п.п. Регулятор может отметить возможность дальнейшего смягчения на горизонте года. Инфляция опустилась до 5,0%. Ситуация на финансовых рынках благоприятствует снижению ставки. Бурной реакции игроков не ожидается. На фоне прогнозируемого снижения ставки в США отток инвесторов из рублевых бумаг не предвидится. 

Ожидаю боковую динамику. Рынок консолидируется вблизи 2750 п. по индексу Мосбиржи, прогноз по паре USD/RUB: диапазон 64,50-65,00.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Экспертное мнение
Андрей Березной, МТС: «Мы обладаем технологиями, которые способны вывести бизнес наших клиентов на новый уровень»
Защищайся! Растущая индустрия кибербезопасности дает инвесторам немало отличных возможностей
Как присоединить государственные земли к своему участку за 7% от стоимости земли?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги