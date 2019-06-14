Промсвязьбанк: Аппетит к риску в конце недели остается сегментированным

Аппетит к риску в конце недели остается сегментированным – развитые рынки выглядят получше развивающихся. Сдержанному подъему первых (MSCI World: +0,1%), ведомых американским фондовым рынком, вчера способствовала уверенность в смягчении политики ФРС, со скорым понижением ключевой ставки. На следующей неделе состоится заседание регулятора, от которого ждут снижения прогнозов по экономике и ставке, а также намеков на снижение ставки. Причем, согласно фьючерсам на ставку, рынок оценивает вероятность ее снижения уже на июльском заседании почти в 85%, а в целом до конца года рынок деривативов «прайсит» аж 3 понижения. Старт цикла снижения ключевой ставки в США укладывается в наш текущий прогноз по американской экономике, но, по нашему мнению, пока нет достаточных ни конъюнктурных, ни экономических оснований для срочного и столь серьезного снижения ставки. Отметим, что S&P500 пытается вернуться к отметке 2900 пунктов при активном спросе на «защитные» активы: золото вчера превысило 1340 долл./унцию, а доходность 10-летних UST вернулась ниже 2,1%, к минимумам с 2017 года.

Развивающиеся же рынки (MSCI World: -0,4%) продолжили оставаться под давлением, в первую очередь, неопределенности относительно развития торгового конфликта США-Китай и реализации угроз Президента США Д, Трампа обложить весь китайский импорт повышенными пошлинами (видимо, до саммита G-20 новых вводных не появится). Не способствуют улучшению настроений на рынках и заявления США, обвинивших Иран во вчерашних атаках на танкеры в Оманском заливе, и события на турецком рынке.

Сегодня утром на рынках сохраняются смешанные настроения: азиатские рынки демонстрируют умеренное снижение в ожидании блока статистики по КНР (выйдут данные по пром. производству и розничным продажам за май), фьючерсы на нефть, американские и европейские индексы - - в слабом «плюсе».По нашему мнению, внешняя конъюнктура носит, скорее, нейтральный характер для российского рынка акций, продемонстрировавшего вчера готовность продолжить повышение. Мы полагаем, что активная фаза дивидендного сезона позволит сегодня индексу МосБиржи, в отсутствие негативных сюрпризов от статистики по КНР и США, удержаться в зоне 2750-2800 пунктов и попытаться продвинуться в его середину. Внутренние события (заседание Банка России, от которого мы, как и большинство экспертов, ждем понижения ключевой ставки на 0,25%, и "отсечка" в акциях Роснефти, 11,33 руб. на акцию), вряд ли окажут существенное влияние на настроения на рынке.



Евгений Локтюхов, ПАО "Промсвязьбанк"