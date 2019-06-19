ИК «Фридом Финанс»: Среднесрочный ориентир паре EUR/RUB - 71-73

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Торги 18 июня на российском рынке завершаются ростом под влиянием оптимистичных настроений на мировых площадках. Индекс Мосбиржи прибавил 0,9%, а РТС вырос почти на 1,3%. Завтра, вероятно, внешний фон продолжит оказывать решающее влияние на движение биржевых котировок. Ориентир по рублевому индексу Мосбиржи: 2730-2770 пунктов, прогноз по долларовому РТС: 1340-1360 пунктов.

В лидерах роста сегодня Аптечная сеть «36,6» (+6,6%), Группа Черкизово (+4,9%) и Россети (3,59%). Россети Юг приобрела 100% акций электросетевой компании ВМЭС. Россети расширяют долю на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии Волгоградской области, что позитивно воспринимается инвестсообществом.

Мировые площадки заряжены оптимизмом. Европейские индексы прибавляют более 1,5% после заявления Марио Драги о намерении смягчить денежно-кредитную политику, если инфляция в еврозоне не ускорится. Более того, слабая макростатистика подтверждает необходимость стимулирования экономики альянса. В связи с этим евро ослаб по отношению ко всем основным валютам. Пара EUR/RUB достигла отметки 72, среднесрочный ориентир по ней: 71-73.

Американские площадки на открытии прибавляют более 1% в надежде на «голубиную» риторику ФРС. Ожидания смягчения ее политики усилились после заявлений Марио Драги. Рубль укрепился к доллару до 64. Краткосрочный ориентир по USD/RUB: 63,5-64,5.

Между тем нефтяные котировки поднялись на 2,6%, до $62,5 за баррель, вслед за фондовыми площадками. Рост цены на Brent выше $63 за баррель вероятен, в случае если в сегодняшнем отчете API будет зафиксировано сокращение запасов углеводородного сырья в США.